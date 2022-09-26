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26 Eylül 2022 Pazartesi 16:54:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 18:22:00

Başkan Erdoğan'dan vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Abdul Rahman Yusuf ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi vefat etti

Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin." ifadesini kullandı.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı recep tayyip erdoğan yusuf elkaradayi taziye
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