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17 Temmuz 2020 Cuma 11:03:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 11:03:00

Başkan Erdoğan'dan Van'daki şehitlerimizin ailesine başsağlığı mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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