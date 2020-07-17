Başkan Erdoğan'dan Van'daki şehitlerimizin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Eşini darp eden HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
- Samsun'daki FETÖ operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı
- Lokantalarda yeni dönem başlıyor... Kağıda gerek kalmayacak
- Kremlin'den flaş Ayasofya açıklaması: İlişkilerimize zarar vermez
- Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesini anlattı
- Haklarında hapis cezası bulunan 4 terör örgütü PKK üyesi yakalandı