Başkan Erdoğan: Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.



BaşkanErdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt ücretlerinde bu yıl değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlacaktır. Bir kez daha Azerbaycan'lı şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.



Bugün Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Tüm imkanlarıyla yurtlarımız öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasitesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır.

Toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850.000'e çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. ''Şöyle yurt yaparız böyle yurt yaparız'' elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım

ÖĞRENCİLERE YURT MÜJDESİ



Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Bu sene de yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacağının müjdesini vermek istiyorum.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provakasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.

2002'de 45 lira olan burs ücretini biz artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira kredi veya burs veriyoruz. Yıl başında ilave yardımları günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz.

Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALINAN MİKTAR KADAR ÖDENECEK

Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler. Milyonlarca gencimize rahat bir nefes aldıran bu uygulamanın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz.

TUNÇ SOYER'İN 'OSMANLI' SÖZLERİNE TEPKİ

İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız... İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun. İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var onu söyle? Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın?

Ayrıntılar geliyor.

