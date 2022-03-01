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01 Mart 2022 Salı 18:07:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 18:07:00

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede de Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin, Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Etiketler : Hollanda İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
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