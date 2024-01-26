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26 Ocak 2024 Cuma 17:12:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 17:12:00

Başkan Erdoğan'dan UAD kararı açıklaması: "Sürecin takipçisi olacağız"

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Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanacağına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanacağına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.

Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Etiketler : adalet divanı erdoğan soykırım suçlaması
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