Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı... "Türk dünyasının asrı olacak"

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.

Ziyaretlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere "iki devlet tek millet" şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummillî Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Muzaffer Âli Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz."