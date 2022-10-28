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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
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28 Ekim 2022 Cuma 14:19:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 14:19:00

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Saatler 16.00 olduğunda kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye yüzyılı sosyal medya
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