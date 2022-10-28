Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." dedi.



Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz.



İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. pic.twitter.com/0b1hvyAhL2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2022