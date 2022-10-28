Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Saatler 16.00 olduğunda kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." dedi.
Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2022
İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. pic.twitter.com/0b1hvyAhL2