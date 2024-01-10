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10 Ocak 2024 Çarşamba 20:34:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 20:34:00

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Uzay Ajansı' paylaşımı

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Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı." dedi.

Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı." dedi.

Etiketler : uzay görevi millî uzay programı bilim misyonu
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