Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Uzay Ajansı' paylaşımı

Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı." dedi.

Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.



Gurur Duy Türkiye! ���� pic.twitter.com/t9kAOFvjY2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024