Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Uzay Ajansı' paylaşımı
Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı." dedi.
Başkan Erdoğan, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı." dedi.
Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024
Gurur Duy Türkiye! ���� pic.twitter.com/t9kAOFvjY2
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