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04 Mart 2023 Cumartesi 00:27:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 00:27:00

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-BAE anlaşmasına ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın" iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da pekiştireceğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzaladığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması dostluğumuzu ve işbirliğimizi daha da pekiştirecek. İnşallah anlaşmamız ilişkilerimize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü görüşmemizde, BAE-Türkiye ilişkilerinde niteliksel bir adım ve iki ülkenin yarar ve refahı için ekonomik ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızda, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına tanık olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan, paylaşımında ayrıca BAE'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenen Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni'ne ilişkin görsellere de yer verdi.

Etiketler : BAE Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-BAE

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