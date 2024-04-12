Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 12, 2024
Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/DarneBVzrn
- "İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı
- Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyon 690 bini aştı
- Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
- Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
- Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır