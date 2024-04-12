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12 Nisan 2024 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 14:05:00

Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türk polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü polis haftası
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