VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi!
Topraktan çıkan altın: 2 bin TL'ye satılıyor
Türkevi'ne alçak saldırı... Saldırganının görüntüleri yayınlandı
Nefes kesen görüntüler... TAYFUN gümbür gümbür geliyor!
Başkan Erdoğan'dan 'Türk Devletleri' mesajı
Meral Akşener'den HDP itirafı: Halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim!
23 Mayıs 2023 Salı 10:17:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 10:17:00

Başkan Erdoğan'dan 'Türk Devletleri' mesajı

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda “Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu” dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.

Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu.

Biz de "nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız" şiarıyla Rumeli'den Kafkasya'ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık.

Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık.

Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik.

Can Azerbaycan'la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürlüğüne biz kavuşturduk.

TİKA'mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik.

YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık.

Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT'mizle beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik.

Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek'te sel felaketi, Arnavutluk'ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk.

21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından

Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Etiketler : Başkan Erdoğan Evlad-ı Fatihan Türkiye
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
"Burak'la çok iyi arkadaşız"

"Burak'la çok iyi arkadaşız"
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim
"İyi ki doğdun her şeyim"

"İyi ki doğdun her şeyim"
Klipten evlilik mesajı

Klipten evlilik mesajı
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
Annelik provası

Annelik provası
Anne oldu

Anne oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX