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Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı!
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17 Nisan 2022 Pazar 14:42:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 14:42:00

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal
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