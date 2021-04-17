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17 Nisan 2021 Cumartesi 10:29:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 10:29:00

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

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Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özal'ın her zaman hayırla anılacağını dile getiren Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."

Etiketler : başkan erdoğan turgut özal mesaj
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