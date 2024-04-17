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17 Nisan 2024 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 14:26:00

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal için anma mesajı

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Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 31'inci yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31. yılında andı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yâd ediyorum. Rahmetli Özal'ın "çağ atlayan Türkiye" diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin...

Etiketler : turgut özal başkan erdoğan anma
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