Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal için anma mesajı
Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 31'inci yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31. yılında andı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yâd ediyorum. Rahmetli Özal'ın "çağ atlayan Türkiye" diyerek açtığı yoldan giderek ülkemize ve milletimize tarihî başarıları yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin...
Vefatının 31'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı, milletin adamı, icraatları ve hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht kurmuş Turgut Özal'ı minnetle, şükranla, özlemle yâd ediyorum....— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2024
- Filistin'in BM'ye üyeliği oylamaya sunulacak: Türkiye'den tam destek
- Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı
- Esenyurt'ta kapı üretim imalathanesinde yangın!
- YSK'den Ordu ve Hatay kararı: İtirazlar reddedildi
- Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de istifa depremi
- Gazzeli bebeklere acil süt ve mama desteği