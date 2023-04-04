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04 Nisan 2023 Salı 15:39:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:39:00

Başkan Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e "hayırlı olsun" dileğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

Aliyev, Togg'u teslim aldı
Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev togg

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