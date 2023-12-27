Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 31 Mart talimatı: Fetret dönemini kapatalım
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan, AK Parti teşkilatına talimat verdi. Başkan Erdoğan, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Muhalefetin elindeki şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliğiyle buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün Antalya İl Teşkilatı ile buluşan Başkan Erdoğan, Antalya'nın geri kazanılması için teşkilata talimat verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın, "Antalya'nın yeniden gerçek belediyecilik ile buluşturulması gerekiyor. Bu yüzden teşkilatın var gücü ile çalışması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde 5 yıllık fetret dönemini kapatalım. Şehirlerimizi yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturalım. Gönül belediyeciliği markamızı vatandaşlara tek tek anlatalım" dediği öğrenildi.
Erdoğan, bizzat başkanlık ettiği il temayül toplantılarında teşkilatın taleplerini dinliyor. İl temayüllerinde sona yaklaşıldı. Bu kapsamda dün 6 il teşkilatı ile görüşen Erdoğan, bugüne kadar 28 büyük şehrin teşkilatı ile bir araya gelmiş oldu.
SEÇİMLERE GÜÇLÜ HAZIRLIK
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, aday belirleme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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