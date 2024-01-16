Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu: "5 günde 114 hedef vuruldu"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.

Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, bölücü elebaşlarını imha ettikçe ülkemizin önünü kesmeye yönelik girişimler daha da artmıştır.

Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır.

Ülkemizde kimsenin Cumhuriyet ile ilgili bir tereddüttü, Cumhuriyet'imizin banisi ile bir derdi yoktur.

Hükümet programlarımızda vatandaşlarımıza taaddüt ettiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz.

Başkan Erdoğan, Ocak 2024'ten itibaren emeklilerin 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan, "SSK, BAĞ-KUR emeklisine yüzde 5 ek artış yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseldiğini açıkladı

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