  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,5128
  • Euro
    10,2752
  • Altın
    499,3340
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Selçuk'tan gençlere 'Bayram tatilinde kitap okuyun' ricası
Güzel oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu inceliyor
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 472 kişi sağlığına kavuştu
Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres Filistin meselesini görüştü
Mersin sahiline 14 metrelik oluklu balina vurdu
Oktay: Pandemi şartlarına rağmen bütçe imkanlarını seferber etmiş durumdayız
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, bayramda da görev başında
Bakan Soylu Üs bölgesinde Mehmetçiklerimizle bayramlaştı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Kısıtlamalar...
Hiçbir yere gitmeyen uçağın biletleri 2,5 dakikada tükendi
Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Kimse için...
Filistin İsrail işgaline direniyor... Şehit sayısı artıyor
Turkcell GranFondo İstanbul için geri sayım başladı
İsrailli Büyükelçi canlı yayında köşeye sıkıştı
'Özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz
Macron'un "çizgisi" başörtüsüne takıldı
Dokunduğu duvarı tabloya çeviriyor
Bayramlıklar muhtar abladan
Gerçek araba parasını maketlere verdi
Güreşlere tehlikeli hazırlık
Ağaç köklerine hayat veriyor
13 Mayıs 2021 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 21:03:00

Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ve Afganistan Cumhurbaşkanları ve Irak Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırıları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile de telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan ile Gani karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Etiketler : başkan erdoğan Sadır Caparov Mescid-i Aksa
Yasağı deldiren güzellik

Yasağı deldiren güzellik
Saçlarım çocuklara feda olsun!

Saçlarım çocuklara feda olsun!
Yemeği biz çaldık

Yemeği biz çaldık
Özcan Deniz 12 milyonluk evine yerleşti

Özcan Deniz 12 milyonluk evine yerleşti
Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!

Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!
Evde tehlikeli hareketler

Evde tehlikeli hareketler
Hülya'nın tokadından sakındım

Hülya'nın tokadından sakındım
Torun heyecanı

Torun heyecanı
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sürpriz evlilik teklifi

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sürpriz evlilik teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER