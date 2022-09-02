Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Kaynak: AA
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz'e katılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım" sözlerine yer verdi.
Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022
Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım... ���� pic.twitter.com/JTmrkb2029
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