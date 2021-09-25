25 Eylül 2021 Cumartesi 13:49:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:53:00
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım.
Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da #TEKNOFEST.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 25, 2021
Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım. ������ pic.twitter.com/xv3hS38EwG