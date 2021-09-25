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25 Eylül 2021 Cumartesi 13:49:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:53:00

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım.
Etiketler : recep tayyip erdoğan teknofest paylaşım
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