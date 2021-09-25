Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da #TEKNOFEST.



Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım. ������ pic.twitter.com/xv3hS38EwG