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28 Mayıs 2021 Cuma 13:34:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 13:34:00

Başkan Erdoğan'dan "Taksim Camii" paylaşımı: Hayırlı Cumalar

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Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullanarak bugün ibadete açılacak Taksim Camisi'nin fotoğrafına yer verdi .

Başkan Erdoğan, Taksim Camisi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.

Etiketler : başkan erdoğan taksim camii taksim camii
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