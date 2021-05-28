28 Mayıs 2021 Cuma 13:34:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 13:34:00
Başkan Erdoğan'dan "Taksim Camii" paylaşımı: Hayırlı Cumalar
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullanarak bugün ibadete açılacak Taksim Camisi'nin fotoğrafına yer verdi .
Başkan Erdoğan, Taksim Camisi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.
Hayırlı Cumalar... pic.twitter.com/mlYBq5PhrG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.