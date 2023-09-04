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04 Eylül 2023 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 20:21:00

Başkan Erdoğan'dan Soçi paylaşımı: İş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, " Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum.

Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz.

Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir.

Etiketler : recep tayyip erdoğn vladimir putin soçi
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