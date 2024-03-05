05 Mart 2024 Salı 18:23:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 18:23:00
Başkan Erdoğan'dan Sivas Valiliği'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.
AK Parti'nin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginin ardından valiliğe geçen Erdoğan, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
- Bakan Ersoy duyurdu: 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefimiz var
- Bakan Şimşek: Kadınlarımızın çalışma hayatında bulunmalarını destekliyoruz
- Bakan Şimşek: Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor
- Hamas'tan, BM yetkilisinin 7 Ekim saldırılarındaki iddialara yönelik raporuna tepki
- Başkan Erdoğan'dan Sivas Valiliği'ne ziyaret
- Beylikdüzü'nde kaza! İki metrobüs çarpıştı