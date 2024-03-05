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05 Mart 2024 Salı 18:23:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 18:23:00

Başkan Erdoğan'dan Sivas Valiliği'ne ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

AK Parti'nin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginin ardından valiliğe geçen Erdoğan, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Sivas Valiliği ziyaret
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