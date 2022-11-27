Başkan Erdoğan'dan sınırdaki askerlere net mesaj: Neticesi hayırlı olacak!
Başkan Erdoğan, 'Zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta gerekse Suriye'nin kuzeyinde önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin neticesi hayırlı olacak.' dedi.
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.
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