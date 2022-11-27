VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Marmaray'ı dört yıl daha erken bitirecektik
"Neticesi hayırlı olacak!"
"2023 zaferimizin önüne kimse geçemez"
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
Bakan Akar: 13 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Yunanistan'daki "dinleme skandalına" yeni isimler eklendi
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Karadeniz gazında yeni gelişme! "İlk veriler pozitif geliyor"
Günlerce işkence gören 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi
Twitter'da renkli rozet dönemi
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın!
Yaşamaz dediler 10. diplomayı alıyor
Bayrak mutluluğu
Bu atlar para basıyor
Esnafın maskotu karga ‘Şakir'
Bisikletli sera yolculuğu
"Türk savunma sanayisi, son 20 yılda büyük başarıya imza attı"
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı
27 Kasım 2022 Pazar 19:47:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 19:47:00

Başkan Erdoğan'dan sınırdaki askerlere net mesaj: Neticesi hayırlı olacak!

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 'Zor kış şartlarında gerek Pençe-Kilit ile Zap'ta gerekse Suriye'nin kuzeyinde önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin neticesi hayırlı olacak.' dedi.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan komuta kademesi pençe kilit operasyonu
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
3 milyonluk anlaşma

3 milyonluk anlaşma
Altın gelin Özge

Altın gelin Özge
Modellerden Kato'ya tepki!

Modellerden Kato'ya tepki!
Öğretmenler Günü hassasiyeti

Öğretmenler Günü hassasiyeti
Kızlarıyla Londra tatili

Kızlarıyla Londra tatili
Aras çok yoruldu

Aras çok yoruldu
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi

‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
4 dilde konser

4 dilde konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX