Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincik Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'daki temaslarının ardından Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Hitabın ardından Sincik Kaymakamlığını ziyaret eden Erdoğan, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'ndan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol da hazır bulundu.
- Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret
- Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 41 bin lira ceza
- Bakan Güler, Al-Nabet'i kabul etti
- Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
- Muhalefetin deprem siyasetine sert tepki! "Maşeri vicdana havale ediyoruz"
- Alçak algı operasyonu çöktü! Adliye saldırısı iddiaları yalanlandı