Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'daki temaslarının ardından Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Hitabın ardından Sincik Kaymakamlığını ziyaret eden Erdoğan, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'ndan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol da hazır bulundu.