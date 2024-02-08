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Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret
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08 Şubat 2024 Perşembe 20:11:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 20:11:00

Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincik Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Adıyaman'daki temaslarının ardından Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Hitabın ardından Sincik Kaymakamlığını ziyaret eden Erdoğan, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'ndan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Adıyaman Valisi Osman Varol da hazır bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan ziyaret sincik
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