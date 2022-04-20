Başkan Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Kova değil, kucaklaya bir iktidarız. Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir" dedi. Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu. Erdoğan, 'Bakan Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.
Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir' dedi. Erdoğan, bayram ikramiyeleri için ise, 'Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, sığınmacılara ilgili, "Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu.
Erdoğan, 'Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.
- Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
- TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı
- Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk
- Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
- Başkan Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir
- PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey terörist teslim oldu