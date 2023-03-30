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Başkan Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı
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30 Mart 2023 Perşembe 20:41:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 20:41:00

Başkan Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi yoluna kararlılıkla devam edecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi yoluna kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık

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