Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç'u anma mesajı
Başkan Erdoğan, vefatının ikinci yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/onNzXb54SC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2023
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