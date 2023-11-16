VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
Mesaiden dönen polis kazada yaşamını yitirdi
Türkiye'den İsveç kararı! TBMM'deki görüşmeler ertelendi
Afrika Birliği'nden Sudan krizi toplantısı
İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi
Yerli uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemleri Dubai'de sahne aldı
16 Kasım 2023 Perşembe 15:54:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 15:54:00

Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç'u anma mesajı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, vefatının ikinci yılında şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'u andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç'u ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sezai karakoç şair yazar mütefekkir
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX