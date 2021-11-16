Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç ile ilgili taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2021
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
- Türkiye'de 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
- Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
- Fuat Oktay'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
- Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
- Son teknoloji milli ekipmanlar "Hudut Kartalları"nın gücüne güç katıyor