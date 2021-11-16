Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç ile ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.