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20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:54:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:54:00

Başkan Erdoğan'dan Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Etiketler : başkan erdoğan iletişim başkanlığı nuri sesigüzel
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