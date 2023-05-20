Başkan Erdoğan'dan Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle ailesini arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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