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Başkan Erdoğan'dan şehitlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı
13 Ocak 2024 Cumartesi 19:58:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 19:58:00

Başkan Erdoğan'dan şehitlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : taziye dilekleri Mehmetçik Pençe-Kilit Harekatı başkan erdoğan
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