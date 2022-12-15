Başkan Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Başkan RecepTayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.
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