VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı
MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklitle dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı
Emine Erdoğan: Bin yılların doğal reçetelerini gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu k...
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!
Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık
AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti
17 Ağustos 2023 Perşembe 12:51:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:51:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp ile Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Sanalp ile Van Güngör
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Duygusal gece

Duygusal gece
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX