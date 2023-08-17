Başkan Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde şehit olan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp ile Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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