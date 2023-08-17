Başkan Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit Sanalp ile Güngör'ün ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sanalp ile Van'da icra edilen spor faaliyetinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Güngör'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.