Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
05 Ekim 2023 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 17:39:00
Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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