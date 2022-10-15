Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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- Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı