Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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