18 Şubat 2024 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 14:34:00
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.
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