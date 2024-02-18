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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı
18 Şubat 2024 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 14:34:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit salih ay başsağlığı mesajı
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