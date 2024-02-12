Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, araç kazasında şehit olan Özkardeş'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
12 Şubat 2024 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 16:31:00
Başkan Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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