25 Temmuz 2023 Salı 17:50:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 17:50:00
Başkan Erdoğan'dan, şehit Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, şehit Cinkara'nın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
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