Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın için mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.
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