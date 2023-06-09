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09 Haziran 2023 Cuma 15:58:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 15:58:00

Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın için mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN AYBÜKE YALÇIN PAYLAŞIM
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