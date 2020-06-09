Başkan Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.