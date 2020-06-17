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17 Haziran 2020 Çarşamba 17:57:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 17:57:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Necmettin Yılmaz paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın vefanın 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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