VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı"
“Bu yüz yılın değil bin yılın felaketi”
Hakkında 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Akşener'den gizli CHP planı! O kişiyi CHP'nin başına getirecek
Çin'in, ABD'nin arka bahçesi Küba'ya üs kuracağı iddia edildi
"Deprem bölgesindeki 319 bin bağımsız birim 1 yıl içinde teslim edilecek"
08 Haziran 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 15:28:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan taziye mesajı aydın ceylan başsağlığı şehit
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
'Hindistan cevizi' ailesi

'Hindistan cevizi' ailesi
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Üç ay Ayvalık'ta

Üç ay Ayvalık'ta
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Dizi dünyası buluştu

Dizi dünyası buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX