Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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