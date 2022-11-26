Başkan Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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