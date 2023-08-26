Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Selçuk'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.