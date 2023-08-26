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Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
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26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:22:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:22:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Selçuk'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : Erdoğan Başsağlığı Şehit Er
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