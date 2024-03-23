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Başkan Erdoğan'dan şehit Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
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23 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Furkan Bor'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : Erdoğan başsağlığı Furkan Boru ailesi Şehit polis memuru
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