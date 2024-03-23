23 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00
Başkan Erdoğan'dan şehit Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Furkan Bor'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
- BM'nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi!
- "Bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz"
- "MEB Şurası artık toplanmıyor" iddiaları yalanlandı
- Başkan Erdoğan, Putin'e taziye telefonu
- Başkan Erdoğan'dan şehit Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
- "Sözünü unutan değil, sözünü tutan başkan olacağız"