Başkan Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Bektaş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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