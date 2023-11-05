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05 Kasım 2023 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 14:08:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Bektaş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan van şehit samet bektaş
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