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28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:14:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Barlık'ın ailesine taziye mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit taziye mesajı bünyamin barlık
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