Başkan Erdoğan'dan şehit Barlık'ın ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
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