Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk'ün ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı kazada şehit düşen Eroğlu ve Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.
Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan U.K'nin kullandığı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde R.S. idaresindeki demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.
Kazada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, tır ve otobüsün sürücülerini gözaltına almıştı.
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