Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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